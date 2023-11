ICE streift Regionalzug an Weiche: Sperrung aufgehoben

Die Gleissperrung zwischen München und Ingolstadt ist nach einem Zusammenstoß zwischen einem ICE und einem Regionalzug wieder aufgehoben worden. Der Zugverkehr sei wieder uneingeschränkt möglich, teilte die Bahn am frühen Samstagmorgen mit. Beide Züge seien in eine Werkstatt gebracht worden. Die Unfallursache sei weiter Gegenstand der Ermittlungen.

Die Züge waren am Freitagnachmittag auf der Strecke zwischen München und Ingolstadt an einer Weiche am Bahnhof in Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) seitlich zusammengestoßen. Sieben Menschen wurden dabei nach vorläufigen Angaben leicht verletzt, zwei seien mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

© dpa-infocom, dpa:231118-99-992384/2