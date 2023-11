ICE streift Regionalzug an Weiche bei Reichertshausen: Sperre bis tief in die Nacht

Ein Regionalzug (l) ist am Nachmittag mit einem ICE zusammengestoßen. Bei dem Zugunfall auf der Strecke zwischen München und Ingolstadt sind am Freitag nach ersten Angaben der Polizei mehrere Menschen leicht verletzt worden. − Symbolbild: Peter Kneffel/dpa

Die Gleissperrung zwischen München und Ingolstadt ist nach einem Zusammenstoß zwischen einem ICE und einem Regionalzug wieder aufgehoben worden. Der Zugverkehr sei wieder uneingeschränkt möglich, teilte die Bahn am frühen Samstagmorgen mit.









Beide Züge seien in eine Werkstatt gebracht worden. Die Unfallursache sei weiter Gegenstand der Ermittlungen. Die Züge waren am Freitagnachmittag auf der Strecke zwischen München und Ingolstadt an einer Weiche am Bahnhof in Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) seitlich zusammengestoßen.



Neben Feuerwehren, Polizei, THW und Rettungsdienst war auch ein Hubschrauber im Einsatz, da man anfangs von einer dramatischen Lage ausgegangen war. Laut ersten Informationen der Polizei sei man aber knapp einer Katastrophe entgangen.





Sieben Menschen wurden verletzt





Menschen seien nicht schwerer verletzt worden, berichtet ein Sprecher auf Anfrage. Zunächst hieß es, dass ein Mensch verletzt worden sei, später am Nachmittag teilte die Polizei an der Unfallstelle mit, dass sieben Menschen verletzt worden seien, aber nach bisherigen Erkenntnissen niemand schwerer. Zwei Verletzte kamen in ein Krankenhaus.



In der Regionalbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 250 und im ICE etwa 450 Reisende. Beide Lokführer erlitten einen Schock.

Alarmierte Rettungs- und Einsatzkräfte evakuierten die Reisenden aus beiden Zügen. Rund 680 Personen wurden in der Sportanlage Ilmtalhalle versorgt und durch ein Kriseninterventionsteam betreut, bevor sie im Schienenersatzverkehr ihr Reise fortsetzen konnten.





Hubschrauber dokumentiert Unfall – Ursache unklar





Ein zur gleichen Zeit im Bereich des Bahnhofes Reichertshausen vorbeifahrender ICE 624 in Richtung Ingolstadt kam durch eine Schnellbremsung auf freier Strecke zum Stehen. Die rund 550 Fahrgäste konnten ihre Fahrt im selben Zug mit Zielrichtung Dortmund nach Abschluss der Evakuierung der Unfallzüge fortsetzen.



Im Einsatz befanden sich rund 250 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und der Deutsche Bahn AG sowie der Landes- und Bundespolizei. Ein Helikopter der Bundespolizeifliegerstaffel dokumentierte das Unfallgeschehen aus der Luft.



Ermittler der Bundespolizeiinspektion Nürnberg haben zusammen mit der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung die Ermittlungen zur Ursache des Bahnbetriebsunfalls und wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.



− dpa/bli/nb