Zugunfall: ICE streift Regionalzug auf Bahnstrecke bei Reichertshausen

Ein ICE hat am Freitagnachmittag auf der Bahnstrecke zwischen München und Ingolstadt einen Regionalzug gestreift. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. Der Unfall hat sich demnach gegen 14.30 Uhr Uhr in der Nähe von Reichertshausen im Landkreis Pfaffenhofen ereignet. Die Bahnstrecke zwischen Pfaffenhofen und Reichertshausen ist gesperrt.









Ein Großeinsatz der Rettungskräfte ist angelaufen. Eine Augenzeugin berichtet von einem massiven Aufgebot an Rettungskräften, das am Bahnhof angerückt ist, wo nach wie vor die beiden mutmaßlich an der Kollision beteiligten Züge stehen.



Neben Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst ist auch ein Hubschrauber im Einsatz, da man anfangs wohl von einer dramatischen Lage ausgegangen war. Laut ersten Informationen der Polizei sei man aber knapp einer Katastrophe entgangen. Menschen seien nicht schwerer verletzt worden, berichtet ein Sprecher auf Anfrage. Zunächst hieß es, dass ein Mensch verletzt worden sei, später sprach die Polizei gegenüber der Deutschen Presseagentur von mindestens sechs Verletzten. Die Zahl können sich aber noch ändern.



Ein ICE und ein Regionalzug hätten einander an einer Weiche am Bahnhof in Reichertshausen„gestreift“, sagte die Sprecherin der dpa. Ob einer oder beide Züge bei dem Vorfall entgleisten, blieb zunächst unklar.





Ausfälle und Verspätungen im Fernverkehr





Die Strecke zwischen München und Ingolstadt ist nach dem Unfall gesperrt. Dadurch komme es laut Bahn zu Ausfällen und Verspätungen im Fernverkehr. Betroffen seien ICE-Züge zwischen München-Ingolstadt-Nürnberg. Diese werden umgeleitet und verspäten sich um zusätzlich etwa 60 Minuten. Der Halt am Ingolstädter Hauptbahnhof entfällt. ICE-Züge zwischen München und Nürnberg mit planmäßigem Weg über Augsburg seien hiervon nicht betroffen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.



Auch die B13 vor Reichertshausen ist gesperrt. Die Straße wird für die Anfahrt der Rettungskräfte benötigt.



