Hundeschlittenfahrer ruft Notruf – weil er in Baustelle feststeckt

Einen ungewöhnlichen Notruf hat die Polizei Regenstauf (Landkreis Regensburg) in der Nacht auf Sonntag erhalten – von einem Hundeschlittenfahrer, der in einer Baustelle feststecke.









Wie die Polizei berichtet, war ein 37-jähriger Mann mit seinem Hundeschlitten in den Wäldern um Regenstauf unterwegs. Wegen eines umgestürzten Baumes habe er sich dann aber in den Wäldern verirrt. Als er wieder in bebaute Umgebung kam, habe er sich mit seinem Hundeschlitten in einem Baustellenbereich festgefahren.



Trinkwasser war schon eingefroren





In seiner Verzweiflung setzte der 37-Jährige schließlich einen Notruf ab. Wie lange der Hundeschlittenfahrer zu dem Zeitpunkt bereits unterwegs war, konnten die Beamten daran erkennen, dass sein mitgeführtes Trinkwasser bereits eingefroren war. Eine Streife brachte den Mann und seine treuen Zugtiere zum Aufwärmen nach Hause.

− cav