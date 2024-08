Demonstration von Reichsbürgern in München - Hunderte Reichsbürger demonstrieren in München für ihre Ziele. - Foto: -/dpa

Sie erkennen den Staat nicht an, glauben an das Deutsche Reich und hegen teilweise Umsturzfantasien: Reichsbürger. Am Montag demonstrierten sie in der bayerischen Landeshauptstadt.

Mehrere Hundert Anhänger der Reichsbürger-Szene haben sich in München zu einer Demonstration auf dem Königsplatz zusammengefunden. Die Polizei sprach von „in der Spitze knapp 500 Menschen“, die teils Fahnen schwenkend bei großer Hitze Position bezogen hätten.

Die Zusammenkunft stand unter dem Motto: „Das große Treffen der Bundesstaaten, Heimath und Weltfrieden“. Ausschreitungen habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Dies treffe auch für eine Gegendemonstration mit mehreren Dutzend Menschen zu.

Die Reichsbürger-Szene erkennt die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht an, sondern geht vom Fortbestand des Deutschen Reiches aus. Zuletzt hatten Reichsbürger der „Gruppe Reuß“ für Aufsehen gesorgt, als ernsthafte Umsturzpläne bekannt wurden und zahlreiche Mitglieder der Gruppe festgenommen und inhaftiert wurden.

