Der mutmaßliche Doppelmörder aus dem Mühlviertel befindet sich weiterhin auf der Flucht. Obwohl hunderte Hinweise auf den gesuchten Jäger (56) eingegangen seien, habe bislang keiner zu einem Ermittlungserfolg geführt, teilte die oberösterreichische Polizei am Donnerstag mit. So ist der aktuelle Stand in dem spektakulären Fall.