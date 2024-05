Hunde verursachen zweifache Sperrung der Autobahn 9

Wegen zwei Hunden, die zuvor in Thalmässing (Landkreis Roth) in einem Waldstück ausgesetzt wurden, ist die Autobahn 9 zweimal gesperrt worden. Ein Jäger entdeckte die Tiere am Dienstag noch, bevor sie auf die Autobahn liefen, konnte sie aber nicht mehr sichern. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Die A9 wurde zunächst wegen eines Hundes, der auf der Autobahn lief, in beide Richtungen gesperrt. Der Bereich wurde abgesucht und der Hund von den Beamten gefunden. Er wurde an eine Mitarbeiterin eines Tierheimes übergeben.

Etwas später sei auch der zweite ausgesetzte Hund auf der Autobahn gesehen worden. Die Fahrbahn wurde nach Polizeiangaben erneut in beide Richtungen gesperrt. Der Hund war aber bereits von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Es sei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Polizei sucht jetzt die Person, die die beiden Hunde ausgesetzt hat.

