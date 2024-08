Hunde in Dachau aus überhitztem Auto gerettet

Ein Hund steckt in einem Auto seine Nase durch einen Spalt. - In Dachau hat die Polizei zwei Hunde aus einem überhitzten Auto gerettet. (Symbolbild) - Foto: Stephan Jansen/dpa

Eine Familie lässt an einem heißen Sommertag ihre Hunde im Auto warten. Die Polizei greift ein.

Die Polizei hat in Dachau zwei Hunde aus einem überhitzten Auto befreit. Die Familie der Tiere war für einen Ausflug mehrere Stunden unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Die Hunde saßen in der Zwischenzeit im abgesperrten Auto. Wie lange die Tiere genau alleine in dem Wagen saßen und wie heiß es im Innenraum war, war zunächst nicht bekannt.

Aufgrund der sommerlich heißen Witterung befreiten die Einsatzkräfte die Hunde und übergaben sie dem Tierheim. Ihre Halter meldeten sich später bei der Polizei sowie beim Tierheim. Sie hatten die hohen Temperaturen unterschätzt, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

