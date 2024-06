Ein Hund hat sich bei dem Torjubel seines Besitzers während des EM-Auftaktspiels erschreckt und ihn ins Gesicht und in die Hände gebissen. Der 41-Jährige wurde dabei schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Zuerst hatte das Onlineportal infranken.de darüber berichtet. Der Schäferhund konnte nach dem Vorfall am Freitag in Erlangen wieder beruhigt werden. Nach der Erstversorgung kam der Besitzer in ein Krankenhaus.

