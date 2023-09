Feuerwehr - Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Ein Hund hat ein Feuer an einem Zelt in Rothenburg ob der Tauber bei Ansbach bemerkt und die darin schlafenden Menschen geweckt. Ersten Erkenntnissen nach habe ein Unbekannter das Zelt in der Nacht zum Sonntag vermutlich in Brand gesetzt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Durch das Bellen des Hundes wurden eine im Zelt schlafende 55 Jahre alte Frau und zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen wach und retteten sich ins Freie.

© dpa-infocom, dpa:230904-99-70756/2