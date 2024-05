Hund beißt Speditionsfahrer - Polizist gibt Schuss ab

Der Fahrer einer Spedition ist in Unterfranken von einem Hund gebissen und leicht verletzt worden. Als der Hund auch hinzugerufene Polizisten angriff, schoss ein Beamter auf das Tier, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 62 Jahre alte Speditionsfahrer sei bei dem Vorfall am Dienstag unvermittelt beim Betreten des Anwesens in Niedernberg (Landkreis Miltenberg) von dem Hund angegriffen worden. Er kam zur Behandlung in eine Klinik. Polizisten versuchten später zunächst, den Hund mit Pfefferspray abzuwehren. Als dies misslang, habe ein Polizist mit seiner Dienstwaffe auf den Hund geschossen. Das Tier sei dadurch leicht verletzt und anschließend von einem Tierarzt behandelt worden. Die Polizisten blieben den Angaben zufolge unverletzt. Gegen die Halterin des Hundes wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

