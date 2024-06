Hubschrauber und Feuerwehrsirene am Churpfalzpark Cham: Das ist der Grund

Ein Hubschrauber landet am Churpfalzpark Cham in Loifling, gleichzeitig heult die Feuerwehrsirene - das kann an einem Samstagmittag schon mal für Aufregung in der Umgebung sorgen. Doch die Erklärung ist relativ harmlos - wie die Mediengruppe Bayern von der Feuerwehr und der Churpfalzpark-Verwaltung erfahren hat.











Das ist der Grund für den Hubschrauber





„Es ist heiß, und ein Kind hat Kreislaufprobleme bekommen“, sagt eine Sprecherin des Churpfalz-Parks auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern am frühen Samstagnachmittag. Wenn Kinder betroffen seien, „kommt immer ein Hubschrauber“, erklärt sie. Die Feuerwehr sei in den Vorfall nicht involviert gewesen, ebenso wenig wie die Polizei.





Das ist der Grund für die Feuerwehr-Sirenen





Die Feuerwehr-Sirenen, die quasi fast gleichzeitig mit der Landung des Hubschraubers zusammen trafen, haben derweil einen ganz anderen Grund: Am Netto-Markt bei Willmering ist ein Igel in einen Kanalschacht gefallen. „Der Igel musste gerettet werden“, erklärt Kreisbrandmeister Thomas Wittmann im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern. Mit dem Hubschraubereinsatz habe das alles überhaupt nichts zu tun.



Der DWD hatte schon im Vorfeld zu diesem Wochenende eine Hitzewarnung veröffentlicht. Besonders gefährdet seien ältere und pflegebedürftige Menschen, aber auch kleine Kinder, hieß es. Sie sollen sich mit Sonnencreme gut schützen und bestenfalls Plätze im Schatten bevorzugen.



Dennoch lautet das Motto im Churpfalzpark Cham auch nach der Aufregung vom Samstagmittag: Kein Grund zur Panik. Das Kind wurde gut versorgt. Und auch dem Igel gehe es gut, sagt Wittmann von der Feuerwehr.