In Berlin wie München wird auf einen ganz bestimmten Termin hingefiebert – am Dienstag gibt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bekannt, was es in Sachen Bundeswahlgesetz entschieden hat. Das dürfte besonders Hubert Aiwanger interessieren. Die Freien Wähler treten bundesweit an – was das Überschreiten der Fünfprozenthürde für sie aber auch noch nicht zu einer gmahden Wiesn macht.