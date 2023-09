Hubert Aiwangers Freie Wähler im Aufwind

Die Enthüllungsgeschichte „Aiwanger soll als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst haben“ scheint voll nach hinten losgegangen zu sein und dem Chef der Freien Wähler bei weitem nicht so geschadet zu haben. − Foto: dpa

Glaubt man den Umfragen, stehen die Freien Wähler kurz davor, ihr Landtagswahlergebnis von 2018 fast zu verdoppeln. Damals zogen sie mit 10,6 Prozent der Stimmen ins Maximilianeum ein. Aktuell stehen sie im BR-Bayerntrend bei 17 Prozent. Viel fehlt da nicht. Die Enthüllungsgeschichte der „Süddeutschen Zeitung“ („Aiwanger soll als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst haben“) scheint voll nach hinten losgegangen zu sein und dem Chef der Freien Wähler bei weitem nicht so geschadet zu haben, wie man sich das mancherorts erhofft hat. Im Gegenteil, SPD und Grüne, die erstaunlich schnell mit Rücktrittsforderungen gegenüber Hubert Aiwanger zur Stelle waren, befinden sich in den Umfragen im Rückwärtsgang. Die Grünen, die es in dieser Legislaturperiode schon Mal auf ein Umfrageergebnis von 25 Prozent gebracht haben, liegen im Bayerntrend derzeit nur bei 15 Prozent – 2,6 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Landtagswahl. Und die SPD, zwischenzeitlich in den Umfragen auf 20 Prozent gestiegen, ist auf 9 Prozent abgerutscht – etwa das Niveau der letzten Landtagswahl. Böse Stimmen raten, bei SPD und Grünen sollten sie auch mal überlegen, was sie einst so alles im Schulranzen hatten. Aber der Rat bringt nicht wirklich etwas – eine Mao-Bibel (ein Leitfaden, den der chinesische Diktator und Massenmörder Mao Tsetung verfasst hatte und der einst auch bei hiesigen Kulturkämpfern der politischen Linken ungemein geschätzt war) bietet heutzutage interessanterweise kein Empörungspotenzial.



Muss Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) nach der Landtagswahl um ihren Job fürchten? Die weiß-blaue Staatsregierung besteht laut Bayerischer Verfassung „aus dem Ministerpräsidenten und bis zu 17 Staatsministern und Staatssekretären“. Nach der letzten Landtagswahl, bei der die CSU 37,2 Prozent holte und die Freien Wähler 11,6 Prozent, standen den Freien Wählern in der Bayernkoalition somit vier der Posten zu – Hubert Aiwanger und sein Staatssekretär Roland Weigert zogen in das Wirtschaftsministerium ein, Michael Piazolo und seine Staatssekretärin Anna Stolz in das Kultusministerium, und Thorsten Glauber übernahm das Umweltressort. Macht fünf Posten, nicht vier – denn die CSU gestand den Freien Wählern etwas mehr zu. Nun könnten sich ausweislich des Bayerntrends die Kräfteverhältnisse zu Gunsten der Freien Wähler verschieben – 36 Prozent für die CSU, 17 für die Freien Wähler, das würde fünfeinhalb Posten für die Aiwanger-Truppe bedeuten. Und Aiwanger hat im Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ auch schon angedeutet, dass das Landwirtschaftsressort gut zu den Freien Wählern passen würde: „Landwirtschaft ist uns schon sehr wichtig. Da haben wir starke Wurzeln“, sagte er.