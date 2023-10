HSV verpasst Rückkehr an Tabellenspitze trotz 2:0

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth - Fürths Max Christiansen (l) und Hamburgs Jean-Luc Dompe kämpfen um den Ball. - Foto: Marcus Brandt/dpa

Der HSV bleibt der größte Jäger des Tabellenführers St. Pauli. Doch das 2:0 gegen Fürth reicht nicht für die Rückkehr an die Spitze, weil der Stadtrivale in Paderborn punktet.

Der Hamburger SV hat trotz eines Heimsiegs die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Das 2:0 (2:0) am zehnten Spieltag gegen die SpVgg Greuther Fürth reichte den Hanseaten nicht, weil Stadtrivale FC St. Pauli parallel in Paderborn ein Unentschieden holte. Zuletzt hatte die HSV-Mannschaft von Trainer Tim Walter am fünften Spieltag die Tabelle angeführt. Das punktgleiche St. Pauli steht dank der besseren Tordifferenz auf Rang eins.

Jonas Meffert (16. Minute) und Robert Glatzel (45.+4) erzielten am Samstag die Treffer für die Hamburger, die zahlreiche weitere Chancen vergaben. Fürths Branimir Hrgota (71.) verpasste den möglichen Anschlusstreffer, weil HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes seinen schwach geschossenen Strafstoß ohne Probleme parieren konnte.

Die Partie begann für die Hanseaten mit zwei Verletzungen. Ignace van der Brempt und Ludovit Reis mussten angeschlagen ausgewechselt werden. Auf dem rutschigen Rasen kam es immer wieder zu Verletzungsunterbrechungen und Ballverlusten.

Im zweiten Durchgang stieg das Niveau der Partie zwar, aber von den Gästen kam zu wenig Gegenwehr. Die Hamburger kamen zu vielen aussichtsreichen Tormöglichkeiten, damit gingen sie aber viel zu nachlässig um.

© dpa-infocom, dpa:231020-99-640901/4