Hollywood-Star McGregor gibt Tochter am Set keine Ratschläge

Hollywood-Schauspieler Ewan McGregor hat seiner Tochter Clara bei den gemeinsamen Dreharbeiten zu dem Roadmovie «You Sing Loud, I Sing Louder» freien Lauf gelassen. «Es wurden keine Ratschläge eingeworfen nach dem Motto: Mach es so oder mach es so», sagte der Brite am Sonntag beim Internationalen Filmfestival von Karlsbad. So funktioniere das nicht.

Vor der Kamera und dem Publikum stehe jeder selbst in der Verantwortung, unabhängig vom Alter und der bisherigen Erfahrung, betonte der 52-Jährige. Bei der Schauspielerei gehe es darum, die Wahrheit zu finden. Der US-Film «You Sing Loud, I Sing Louder» feierte im tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) seine Auslandspremiere.

Darin geht es um einen Vater, der seine von ihm entfremdete Tochter nach einer Drogen-Überdosis in eine Entzugsklinik bringen will, ohne dass sie davon weiß. McGregor, der in Kultfilmen wie «Trainspotting» zu sehen war, nahm am Samstagabend den Ehrenpreis des Festivalpräsidenten Jiri Bartoska entgegen.

Bereits bei der Eröffnungsgala am Freitag war «Gladiator»-Star Russell Crowe mit dem Kristallglobus für außerordentliche Verdienste um das Weltkino ausgezeichnet worden. Zur Freude des jungen Festivalpublikums trat der Oscar-Preisträger zudem mit seiner Band Indoor Garden Party auf - einer der musikalischen Höhepunkte neben der Londoner Band Morcheeba. Das 57. Internationale Filmfestival von Karlsbad endet am 8. Juli.

Das Filmfestival, das bis 1992 abwechselnd mit seinem Moskauer Pendant stattfand, zählt zu den ältesten der Welt. Es verwandelt die Stadt im Westen Tschechiens für einige Tage in eine Partyhochburg. Im vorigen Jahr wurden mehr als 121.000 Eintrittskarten für Filmvorführungen verkauft.

