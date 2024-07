Holger Grießhammer will neuer SPD-Fraktionschef werden

Florian von Brunn gibt als Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion auf – und sein Nachfolger steht schon in den Startlöchern: Holger Grießhammer, einer seiner bisherigen Stellvertreter.









„Ja, ich werde kandidieren“, sagte der 42-Jährige den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Als Schwerpunkt seiner Arbeit nannte Grießhammer für den internen Bereich eine Konsolidierung der Fraktions-Geschäftsstelle. „Hier gab es zuletzt zu viel Fluktuation.“ Lag das auch am Betriebsklima? „Das möchte ich nicht ausschließen.“ Noch-Fraktionschef von Brunn galt im persönlichen Umgang mitunter als etwas ruppig und selbstgefällig.



Bei der Außenbetätigung will sich Grießhammer zum einen auf den Bereich Pflege konzentrieren. Hier sieht er massiven Handlungsbedarf sowohl bei der Personalsituation in den Kliniken wie auch bei der Bezahlung der Fachkräfte. Des Weiteren gelte es, die Energiewende sozial verträglich zu gestalten. Und das bringt die Bayern-SPD aus dem Umfrage-Tief? „Ich kann keinem meiner Kollegen den Job versprechen“, sagt Grießhammer, „aber ich verspreche alles dafür zu tun, dass die Bayern-SPD wieder zweistellig wird.“ Dass die kleinste Fraktion im Landtag – ihr gehören 17 Mitglieder an – gespalten sei, bestreitet er. „Das war vielleicht in der letzten Legislaturperiode der Fall – jetzt nicht mehr.“



Florian von Brunn war parallel – gemeinsam mit Ronja Endres – auch Landesvorsitzender seiner Partei; dieses Amt will er auch aufgeben. Doch hier möchte ihm Grießhammer nicht nachfolgen: „Ich strebe dieses Amt nicht an.“ Also wird es wohl auf eine Doppelspitze hinauslaufen, wie es bei der Bayern-SPD in der Vergangenheit schon häufiger der Fall war. Über den Posten wird dann wohl ein Parteitag befinden müssen.





Wer ist Holger Grießhammer?





Holger Grießhammer ist evangelisch, verheiratet, und Vater von fünf Kindern. Nach einer Ausbildung zum Maler und Lackierer wurde er 2000 SPD-Mitglied, diente seiner Partei unter anderem als 2. Bürgermeister von Weißenstadt und als Fraktionsvorsitzender im Bezirkstag von Oberfranken. Erst seit vergangenem Jahr ist Weißhammer Mitglied des Landtags, rückte gleich in die Position des Fraktionsvizes auf. Darüber hinaus ist er Sprecher für Wirtschaft, Handwerk und Forsten.



Für viele in der SPD überraschend hatte es am Mittwoch in einer Fraktionssitzung eine folgenschwere Kampfabstimmung über von Brunn gegeben. Dabei hatten sich nur vier Abgeordnete hinter ihn gestellt, elf Abgeordnete stimmten gegen den Münchner und entzogen ihm somit klar das Vertrauen. Zwei SPD-Abgeordnete enthielten sich. Bereits am kommenden Dienstag soll es demnach in der Fraktion eine Neuwahl geben.



Über von Brunns politische Zukunft als Landes- und Fraktionschef war bereits seit der erneuten schweren Pleite der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst viel spekuliert worden. Mit gerade einmal 8,4 Prozent fuhr die SPD mit ihm als Spitzenkandidat ein historisch schlechtes Ergebnis ein – noch schlechter als 2018 (9,7 Prozent). In der Folge hatte der Münchner sich aber trotz aller Kritik auch an ihm persönlich sowie am Wahlkampf und der späteren Aufarbeitung der Wahlniederlage in seinen Ämtern halten können.





Überraschende Revolte bei der Bayern-SPD





Ungeachtet der schweren Krise, in der die bayerische SPD seit vielen Jahren steckt, kommt der Zeitpunkt der internen Revolte durchaus überraschend. Aus der Fraktion heißt es, dass das Verhältnis der Abgeordneten zu von Brunn immer schlechter geworden sei.



Von Brunn stand seit 2021 an der Spitze der SPD und der Fraktion. Bei seiner Amtsübernahme hatte er es sich zum Ziel gesetzt, die damals schon massiv in der Krise steckende SPD wieder zu einer erfolgreichen politischen Kraft in Bayern zu machen. Mit seinem insbesondere gegenüber der CSU und der AfD sehr konfrontativen Stil und seine Vorgehensweise hatte es aber auch in der Partei immer wieder Debatten gegeben.