Holetschek: Entscheidung in K-Frage in den nächsten Tagen

Die Frage, wer die Union als Kanzlerkandidaten in den nächsten Bundestagswahlkampf führen soll, überschattet derzeit viele politische Gespräche. Auch die CSU-Fraktionsklausur in Kloster Banz.

Die Frage der Kanzlerkandidatur der Union wird nach Auffassung des CSU-Fraktionschefs im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, in Kürze entschieden. Die CSU-Fraktion sei sich einig, dass Markus Söder als Kanzlerkandidat geeignet wäre.

„Wir sind uns aber auch einig, dass wir einen hervorragenden bayerischen Ministerpräsidenten haben, den wir gerne auch hier in Bayern weiter in dieser Position sehen“, sagte Holetschek zum Auftakt der CSU-Fraktionsklausur in Kloster Banz. Zu der Tagung wird ab Dienstag auch Ministerpräsident Markus Söder erwartet.

„Ich bin überzeugt, dass dies in den nächsten Tagen beziehungsweise nach Brandenburg deutlich wird“, sagte Holetschek zur K-Frage mit Blick auf die am Sonntag bevorstehenden Landtagswahlen in dem Bundesland.

