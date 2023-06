Holetschek: Bei Hitze auf sich und Mitmenschen achten

Sonne - Die Sonne scheint am Himmel. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, bei großer Hitze auf sich und die Mitmenschen zu achten. «Vor allem für ältere Menschen ist Hitze ein echtes Gesundheitsrisiko und kann bisweilen lebensbedrohlich sein», erläuterte der CSU-Politiker am Samstag in München. Hohe Temperaturen könnten Schwindel, Kreislaufbeschwerden, Übelkeit, Krämpfe und Erschöpfungsgefühle auslösen.

«Trinken Sie daher an heißen Tagen ausreichend Wasser und halten Sie sich vorwiegend im Schatten und in kühlen Räumen auf», empfahl der Minister. «Achten Sie insbesondere auch darauf, dass ältere Menschen in Ihrem Umfeld genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Gerade bei ihnen ist die Gefahr der Dehydrierung besonders groß, da das Durstgefühl verringert sein kann und ein Flüssigkeitsmangel oft gar nicht bemerkt wird.»

Neben vielen Getränken helfe auch leichte Kost, gut durch heiße Tage zu kommen. Außerdem solle man die Wohnung möglichst kühl halten, indem man in den kühleren Nacht- und Morgenstunden lüfte, die Fenster danach geschlossen halte und besonders Räume auf der Sonnenseite verschatte. «Meiden Sie Orte mit direkter Sonneneinstrahlung sowie sehr anstrengende Tätigkeiten und intensive Ausdauer- oder Leistungssportarten», mahnte Holetschek. «Denken Sie auch an ausreichend Sonnenschutz in Form von Kopfbedeckung, Kleidung und Sonnencreme.»

