Hoher Schaden nach Brand von ehemaligem Kloster

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Brand in Passau - Kräfte der Feuerwehr sind im Vierseithof eines leerstehenden Klosters in Passau im Einsatz. - Foto: Markus Zechbauer/zema-medien/dpa

Beim Brand eines Vierseithofes eines ehemaligen Klosters in Passau ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Nach Polizeiangaben standen zwei der fünf Gebäude des Anwesens in der Nacht zum Mittwoch in Vollbrand und wurden zerstört. Andere Gebäude des leerstehenden Klosters hätten „zum Teil gerettet“ werden können. Die Löscharbeiten hätten sich bis zum Mittwochvormittag hingezogen. Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand. Wie es zu dem Brand gekommen ist, blieb zunächst unklar. Die Kripo Passau ermittelte.

© dpa-infocom, dpa:231115-99-950208/3