Hoher Schaden nach Brand in einer Zimmerei

In einer mittelfränkischen Zimmerei hat die Feuerwehr einen Brand gelöscht. Nun ermittelt die Polizei.

Bei einem Brand in einem Holzverarbeitungsbetrieb im mittelfränkischen Bergen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Das Feuer war in der Nacht aus bislang unbekannter Ursache in einem Gebäudeteil der Zimmerei ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Wo genau der Brand entstand, war zunächst unklar. Der Dachstuhl stand den Angaben zufolge in Flammen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und überwachte den Brandort am frühen Morgen.

Verletzt habe sich nach aktuellen Erkenntnissen niemand, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

