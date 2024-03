Hoher Schaden nach Brand auf Campingplatz

Ein Brand auf einem Campingplatz in Mainaschaff (Landkreis Aschaffenburg) hat einen Schaden im hohen fünfstelligen Bereich verursacht. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Brand am Samstag war zunächst in einer Holzhütte ausgebrochen und dann auf zwei weitere Hütten sowie einen Campingwagen übergegriffen. Außerdem explodierten auch Gasflaschen, die in der ersten Hütte gelagert wurden, sodass der Bereich großräumig abgesperrt werden musste. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar und die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

