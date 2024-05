Hoher Schaden durch Einbrüche in Schule: Verdacht

Einbruch, Diebstahl und Vandalismus: Drei Jugendliche sollen im Landkreis Dachau in einer Schule einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht haben. Die drei Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren seien ehemalige Schüler der Schule in Hebertshausen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie seit Ende letzten Jahres mehrfach in das Gebäude einbrachen. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten Diebesgut. Sie müssen sich nun wegen mehrerer Fälle des Einbruchsdiebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs verantworten.

