Hoher Schaden bei Scheunenbrand in Diebach

Der Brand einer Scheune im mittelfränkischen Diebach (Landkreis Ansbach) hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Das Gebäude brannte in der Nacht zum Samstag bereits komplett, als die Einsatzkräfte eintrafen, teilte die Polizei mit. Die 100 Feuerwehrleute hätten den Brand unter Kontrolle gebracht, indem sie die Scheune mit einem Bagger abrissen, um an versteckte Glutnester zu gelangen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt worden sei niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

