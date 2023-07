Feuerwehr - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Kellerbrand eines Appartementhauses in München hat einen Schaden von schätzungsweise mindestens 100.000 Euro verursacht. Am späten Freitagabend hätten Anwohner Rauch im Keller des Wohnhauses im Stadtteil Messestadt-Riem bemerkt und den Notruf gewählt, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt worden sei niemand. Die Anwohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:230722-99-493227/2