Hoher Schaden bei Brand zweier Lagerhallen

Bei einem Brand zweier Lagerhallen im oberpfälzischen Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach) ist ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Freitag an einer der von der Landwirtschaft genutzten Hallen aus und griff auf die zweite über. Die Feuerwehr habe eine Ausbreitung auf weitere Gebäude verhindern können. Menschen wurden laut dem Sprecher nicht verletzt. Auch Tiere seien von dem Brand nicht betroffen gewesen. In den Hallen sei unter anderem Weizen gelagert gewesen, sagte der Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:230908-99-117138/2