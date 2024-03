Hoher Schaden bei Brand von Einfamilienhaus in Ottobeuren

Feuerwehrmann am Einsatzfahrzeug - Ein Feuerwehrmann holt Equipment aus einem Einsatzfahrzeug an der Feuerwache der Feuerwehr. - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Bei einem Brand in Ottobeuren im Unterallgäu ist ein Einfamilienhaus stark beschädigt worden. Die Ursache für das Feuer am Sonntag war zunächst unklar. Wie die Polizei mitteilte, löste ein Rauchmelder aus und der Hausbesitzer bemerkte eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss. Beide Bewohner retteten sich in Freie. Die Feuerwehr rückte mit circa 80 Einsatzkräften aus und trug das Hausdach und Photovoltaikmodule ab, um zu löschen. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

