Hoher Schaden bei Brand in Sägewerk

Ein Schaden von rund 200.000 Euro ist bei einem Brand in einem Sägewerk in Unterfranken entstanden. Die Feuerwehr war in der Nacht auf Samstag ausgerückt, um das Feuer in dem Sägewerk bei Iphofen (Landkreis Kitzingen) zu löschen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mehrere Container, die als Büro- und Lagerräume verwendet wurden, brannten aus. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem der Container aus. Was es auslöste, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

