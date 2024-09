Hoher Schaden bei Brand in Münchner Betrieb

In der Nacht brennen mehrere Lastwagen und ein Bagger. Wurde das Feuer vorsätzlich gelegt?

Ein Feuer in einem Münchner Betrieb hat nach ersten Schätzungen einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Unter anderem mehrere Lastwagen und ein Kleinbagger gerieten dabei nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Montag in Brand. Verletzt wurde demnach niemand. Das Feuer könnte laut der Polizei vorsätzlich gelegt worden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.

© dpa-infocom, dpa:240902-930-220324/1