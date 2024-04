Hoher Schaden bei Brand an mehreren Gebäuden

Brand in Auerbach - Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen den Brand im Dachstuhl einer Lagerhalle zu löschen. - Foto: Masching/NEWS5/dpa

Ein Brand in der Oberpfalz hat mehrere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht von einem hohen Schaden aus.

Im oberpfälzischen Auerbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) haben am Samstag mehrere Gebäude gebrannt. Der Schade liege voraussichtlich im höheren sechsstelligen Bereich, bei dem Feuer seien fünf Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Polizeisprecher. Am Nachmittag war der Brand unter Kontrolle. Zwei Personen wurden durch Rauch leicht verletzt.

Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge im Dachstuhl einer Lagerhalle ausgebrochen und hatte teilweise auf anliegende Gebäude übergegriffen. Darunter befindet sich laut Polizei ein Haus mit zwei Wohnungen für sechs Asylbewerber. Diese seien zum Zeitpunkt des Feuers aber nicht mehr im Gebäude gewesen. Auch das Lager eines Baumarkts und zwei leer stehende Wohngebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Zur Bekämpfung des Brandes war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, darunter drei Drehleiterfahrzeuge der Feuerwehr. Die Polizei ging von weit über 100 Personen aus. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240413-99-662060/3