Hoher Schaden bei Brand nahe Furth: Stall und Garage in Schafberg vollständig abgebrannt

Komplett ausgebrannt ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden eine ehemalige Stallung sowie eine Garage in Schafberg bei Furth im Wald im Landkreis Cham. Nicht zuletzt, weil zwei Elektroautos und weitere Fahrzeuge in der Garage wie weitere Fahrzeuge in der Garage standen, schätzt die Polizei den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.









Gegen 3.20 Uhr hörte der Brandleider einen lauten Knall. Als er nach draußen blickte sah er bereits, dass aus der Garage dichter Qualm drang. Nach dem Notruf wurde von der Integrierten Leitstelle Regensburg ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungsdiensteinheiten an den Brandort beordert. Bei Eintreffen der ersten Löscheinheiten standen die Gebäude bereits in Vollbrand.



Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren aus Furth im Wald und Umgebung, die auch Unterstützung von den Kollegen aus dem benachbarten böhmischen Folmava erhielten, die mit ihren großen wasserführenden Fahrzeugen für weiteres Löschwasser an der Einsatzstelle sorgten, konnte ein Übergriff der Flammen auf das Wohnhaus nahe der Hammerschmiede in Furth im Wald verhindert werden. Auch der Schlauchwagenzug aus dem Bereich Bad Kötzting war vor Ort.





Zwei Elektroautos und Werkzeug in Garage

In der ehemaligen Stallung und der Garage befanden sich zwei Elektroautos sowie weitere Fahrzeuge und Werkzeug. Die Polizeiinspektion Furth im Wald geht von einem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro aus. Menschen und Tiere kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache werden von der Polizei Furth im Wald geführt. Im Verlauf des Dienstags ist ein Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Furth im Wald an die Brandstelle gekommen.