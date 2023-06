Hoher Besuch in Bayern

Was haben der chinesische Ministerpräsident Li Quiang, der frühere US-amerikanische Außenminister Henry Kissinger, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Hollywoodschauspieler Michael J. Fox gemeinsam? Alle vier waren sie diese Woche in Bayern – aber nur drei hatten die Ehre, Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu treffen: Li war zu Staats- und Unternehmensbesuch in München, Kissinger hat in seiner fränkischen Heimat Fürth seinen 100. Geburtstag gefeiert und Merkel hat sich den weiß-blauen Verdienstorden abgeholt. Der schon seit langem an Parkinson erkrankte Fox indes wurde auf dem...

Jetzt weiterlesen. Wählen Sie Ihren Zugang: Kostenfrei weiterlesen 5 Plus-Artikel pro Monat frei

14 Tage voller Zugriff in der PNP News-App

kostenfreier PNP Newsletter Jetzt registrieren PNP Plus - mtl. kündbar mtl. 10,99 € mtl. 10,99 € Unbegrenzter Zugriff auf alle PNP Plus-Artikel

Monatlich kündbar

Für Printabonnenten zum Sonderpreis von mtl. 1,99 € Jetzt abonnieren Ich bin bereits Print-Vollabonnent PNP ePaper mit PNP Plus mtl. 32,99 € mtl. 32,99 € Die digitale Zeitung mit Abendausgabe

Vorlesefunktion und Rätselspaß

Für Printabonnenten zum Sonderpreis von mtl. 9,99 Euro Jetzt abonnieren Sie sind bereits registriert oder Plus-Abonnent? Hier anmelden angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?