Hohe Beteiligung bei Europawahl in München

Europawahl - Briefwahl - Ein Wahlbrief mit einem Stimmzettel für die Europawahl wird in einem Wahllokal für die Briefwahl in eine Wahlurne gesteckt. - Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Bei der Europawahl zeichnet sich in der bayerischen Landeshauptstadt München eine deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Bis zum frühen Mittag (Stand: 11.30 Uhr) hatten 47,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme angegeben, wie das Kreisverwaltungsreferat online bekanntgab. 2019 waren es zur gleichen Zeit 39,5 Prozent. In beiden Vergleichszahlen sind die ausgegebenen Briefwahlunterlagen enthalten.

Zur Europawahl sind an diesem Sonntag in Bayern bis zu 10,4 Millionen Menschen aufgerufen. Darunter sind rund 220.000 16- und 17-Jährige, die nach der Absenkung des Wahlalters erstmals mitwählen dürfen. Die Wahllokale haben von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Zur Wahl stehen 34 Wahlvorschläge von Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen mit deutschlandweit insgesamt 1413 Bewerberinnen und Bewerbern.

Eine Besonderheit gibt es: Neben 9,57 Millionen Deutschen sind auch etwa 822 000 Personen mit einer anderen EU-Staatsangehörigkeit zur Wahl in Bayern berechtigt. Sie können entscheiden, ob sie in Bayern oder in ihrem Herkunftsmitgliedstaat wählen.

In einigen Regionen hat das Hochwasser der vergangenen Tage auch für den Wahlsonntag Folgen. In einer Reihe von Gemeinden mussten Wahllokale verlegt werden.

