Höhere Temperaturen in Sicht - Sonne am letzten Wiesn-Tag

Mildere Temperaturen, aber wechselhaft. Für den letzten Wiesn-Tag stehen die Chancen auf Sonne gut.

Nach den kühleren und teils regnerischen Tagen können sich die Menschen in Bayern auf etwas mildere Temperaturen einstellen. Während der Samstag noch gebietsweise regnerisch ist, solle der Sonntag bereits sonniger werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Der letzte Wiesn-Tag startet laut der Vorhersage zunächst mit Nebel, dann zeigt sich aber auch mal die Sonne bei etwas höheren Temperaturen bis zu 16 Grad. Im Laufe des Nachmittags ziehen jedoch von Westen aus wieder Wolken auf.

Der Start in die neue Woche zeigt sich zunächst neblig, später meist trocken und wolkig. In Franken kann es am Montag gebietsweise auch regnen. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 15 und 22 Grad.

Der Dienstag startet ebenfalls mit Nebel. Der Vorhersage zufolge zeigt sich kurz die Sonne, bevor erneut Wolken aufziehen. Die Höchstwerte sollen an dem Tag auf bis zu 24 Grad steigen.

© dpa-infocom, dpa:241005-930-252366/1