Hochzeitsgäste mit Böllern und Raketen attackiert

Fröhlich feiert eine Hochzeitsgesellschaft in die Nacht hinein. Doch dann fliegen plötzlich Feuerwerkskörper in Richtung der Gäste. Zwei Polizisten werden verletzt.

Ein 52-Jähriger soll aus den Fenstern eines Hauses in Unterfranken Raketen und Böller in Richtung einer Hochzeitsgesellschaft gezündet haben. Zwei alarmierte Beamte wurden bei dem Einsatz in Stadtlauringen (Landkreis Schweinfurt) am späten Samstagabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Feierenden blieben unverletzt.

Als die erste Streife der Polizei vor Ort eintraf, flogen demnach weiterhin Böller aus dem angrenzenden Haus in Richtung der Hochzeitsgesellschaft. Der Verdächtige reagierte erst nicht auf die Polizei. Ein weiterer Feuerwerkskörper explodierte neben den Beamten. Zwei Polizisten erlitten ein Knalltrauma, konnten ihren Dienst aber zunächst fortsetzen.

Polizei umstellt Haus und nimmt Verdächtigen fest

Mehrere Streifen umstellten das Anwesen. Nach kurzen Verhandlungen mit den Beamten stoppte der Mann laut Polizei die Böllerwürfe und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei dem 52-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,34 Promille festgestellt. Er befand sich den Angaben zufolge zudem in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Beamten brachten ihn in ein Bezirkskrankenhaus. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt.

