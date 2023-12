Die Hochwasserlage in Bayern entspannt sich allmählich. Wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) am Donnerstag mitteilte, geht die Zahl der Pegel zurück, an denen Meldestufen überschritten sind. An der Donau laufe das Hochwasser jedoch nur langsam ab: Bis zum Wochenende könnten die Pegel Kelheim, Hofkirchen, Vilshofen und Passau noch bei der Meldestufe 3 von 4 bleiben, sagte ein Sprecher des HND. Demnach können dort einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet und Straßen gesperrt werden. Am Kloster Weltenburg bei Kelheim wurde vorsorglich der mobile Hochwasserschutz aufgebaut.

