Hochwasser: Leiche von Vermisster in Keller in Schrobenhausen gefunden

In Schrobenhausen haben Einsatzkräfte in einem Gebäude die Leiche gefunden. Nach der abschließenden Identifizierung stand fest: Es handelt sich um die Frau, die seit Samstag vermisst wurde.









Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, wurde die Leiche am Montagvormittag im Keller eines Wohnhauses gefunden. Ob es sich dabei um eine seit Samstag vermisste 43 Jahre alte Frau handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen: „Die Identifizierung läuft“. Nur wenig später dann die Bestätigung: Es handelt sich um die Vermisste.



Wie berichtet, wird seit Samstagabend eine Frau vermisst, die sich offenbar im Keller eines Mehrfamilienhauses aufgehalten hat. Tauchern war es aber zunächst nicht gelungen, in den Keller vorzudringen. Deshalb waren ab Montagmorgen Pumpen eingesetzt worden.

