Hochwasser-Lage in und um Rosenheim entspannt sich

In und um Rosenheim hat sich die Hochwasserlage am Dienstag entspannt. Die Meldestufe eins sei inzwischen „flächendeckend unterschritten“, teilte der Landkreis Rosenheim am Vormittag mit. Nur an zwei Stellen - in Feldolling an der Mangfall und in Wasserburg am Inn - lagen die Werte noch über der ersten Meldestufe. Das Landratsamt meldete „aktuell noch rund 350 offene Einsatzstellen“. Dabei lag der Schwerpunkt der Aufräumarbeiten in der Gemeinde Raubling.

Allein dort waren den Angaben zufolge mehr als 300 Keller überflutet. Häufig war das Wasser mit Öl aus der Heizung verschmutzt. Weitere Einsatzstellen gab es laut Landratsamt noch in Rohrdorf und Neubeuern.

Fast alle Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, konnten laut der Mitteilung zurückkehren. Das galt nach Angaben einer Sprecherin des Landratsamtes auch für die 50 Personen, die sicherheitshalber evakuiert wurden, nachdem Teile der bei Wanderern beliebten Burg Falkenstein abgerutscht waren. Die Schäden an der um 1300 erbauten Burg, die Teil des Denkmalkomplexes Petersberg mit der romanischen Peterskirche ist, wurden am Dienstag begutachtet.

In Raubling hielten sich die Bewohner einer Asylbewerberunterkunft noch in der Gemeindehalle auf. Auch sie sollten aber noch im Laufe des Tages in ihre Unterkunft zurückkehren können.

Der Landkreis Rosenheim hatte am Montag wegen der Fluten den Katastrophenfall ausgerufen. Bürgerinnen und Bürger sollten möglichst zu Hause zu bleiben, heiß es in einer Mitteilung von Montagabend. „Es besteht eine akute Gefahr für Leib und Leben“. Die Menschen sollten den Aufenthalt im Freien vermeiden, sich von offenen Gewässern fernhalten und die Rettungskräfte nicht bei ihrer Arbeit behindern.

Auch die Stadt Rosenheim meldete am Dienstag eine Entspannung der Lage. „Die Stadt Rosenheim ist in der Gesamtbetrachtung der Hochwasserlage mit einem blauen Auge davongekommen“, hieß es in einer Mitteilung.

