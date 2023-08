Hochwasser in Passau: Donau-Pegel steigt weiter – Lage entspannt sich trotzdem

Gatter und ein Schild warnen am Uferweg in Wasserburg vor dem steigenden Pegel. Der Inn führt aufgrund andauernder starker Regenfälle in Tirol und Bayern momentan sehr viel Wasser. In der Nacht wurde hier der Scheitel erreicht. −Foto: dpa

Die Hochwasserlage am Inn und an der Donau hat sich in der Nacht auf Dienstag etwas beruhigt. Mit der höchsten Meldestufe 4 sei nicht mehr zu rechnen, teilte der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt um Mitternacht mit. In Passau wurden die Straßensperren angepasst.









Zuvor waren am Montag für die Landkreise Mühldorf am Inn und Rosenheim sowie für die Stadt Rosenheim Warnungen vor Überschwemmungen ausgesprochen worden. Die Wasserstände in Rosenheim seien nun rückläufig, hieß es in der Nacht.



In Wasserburg am Inn galt die Warnstufe 3, es war am Abend noch mit einer höheren Warnstufe gerechnet worden. Im Hochwasserlagebericht hieß es nun in der Nacht, dass der Scheitel mit der Stufe 3 innerhalb der Nacht erreicht wird. Mit einer höheren Meldestufe sei also nicht mehr zu rechnen. Die Vorkehrungen für den Hochwasserschutz in der Altstadt würden zurückgefahren. Nach Angaben der Stadt wird sich die Lage bis in die frühen Dienstagmorgenstunden deutlich entspannen. Es bestehe derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung, hieß es.





Hochwasserwelle aus Österreich hat Passau erreicht





Die Hochwasserwelle aus dem österreichischen Einzugsgebiet hat unterdessen am Morgen die Stadt Passau erreicht, wie es im Lagebericht von Dienstagmorgen heißt. Dementsprechend änderte sich auch die Verkehrssituation wieder: Der Peschl-Berg wird einer Sprecherin der Stadt Passau zufolge für den Verkehr freigegeben, somit ist eine Zufahrt zur Altstadt wieder möglich. Die Freyunger Straße wird nicht gesperrt. Die Sperrung am Römerplatz wird verlegt zum Neuen Rathaus. Dadurch ist eine Zufahrt über den Römerplatz zur Schrottgasse möglich. Die Abfahrt aus der Altstadt kann über die Hängebrücke und die Innbrückgasse erfolgen.





So waren die Pegelstände am Morgen





An den Pegeln Passau/Donau und Ilzstadt/Donau wurde in der Nacht die Meldestufe 3 überschritten. Der Anstieg habe sich aber etwas abgeflacht. „Der Hochwasserscheitel wird im Laufe des Tages um die Meldestufe 4 (8,50 m) erwartet. Die gestern prognostizierten Scheitelhöhen oberhalb Meldestufe 4 werden nicht mehr erreicht“, hieß es am Morgen.



Der Pegel Marienbrücke/Inn in Passau hat am Montagabend Meldestufe 1 durchlaufen. Der Hochwasserscheitel wird am Dienstagnachmittag um die Meldestufe 2 erwartet.



Der Pegel Schärding/Inn hat um 1 Uhr Nachts die Meldestufe 2 erreicht. Der Scheitel wird im Laufe des Tages im Bereich der Meldestufe 3 abgeschätzt.



Der Dauerregen hat auch die Pegel an der Rott steigen lassen. Der Pegel Ruhstorf/Rott hat in der Nacht Nacht die Meldestufe 1 erreicht. Der Scheitel wird im Laufe des Tages im Bereich der Meldestufe 2 abgeschätzt.



Bei Kelheim überschritt der Donaupegel am Morgen die Meldestufe 1. Mehr als Meldestufe 3 soll nach Prognosen vom Morgen aber nicht überschritten werden.



Bei Neuburg an der Donau lag der Pegel am Morgen bei 4,09 Meter – das ist einen Zentimeter unter Meldestufe 2.

− che/dpa







Mehr zur aktuellen Hochwasserlage in der Region lesen Sie in unserem Ticker