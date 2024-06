Das Hochwasser behindert in einigen Gebieten in Bayern die Zeitungszustellung. Einige Zeitungen machen deshalb ihre Mittwochsausgabe als ePaper frei zugänglich - Leserinnen und Leser können sie also digital abrufen. Das teilten die „Passauer Neue Presse“, der „Donaukurier“ und die „Mittelbayerische Zeitung“ auf der Plattform X mit. „Die Wassermassen verhindern in Einzelfällen eine rechtzeitige Zustellung“, hieß es auf den Webseiten der Zeitungen.

© dpa-infocom, dpa:240605-99-280613/2