Hochwasser behindert Zeitungszusteller: ePaper der PNP frei zugänglich

Das Hochwasser bereitet auch den Zeitungszustellern der PNP und ihrer Lokalausgaben Probleme. Daher ist die Freitagsausgabe des ePapers für alle frei zugänglich – schon ab Donnerstagabend.



Die Wassermassen verhindern in Einzelfällen eine rechtzeitige Zustellung. Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, aber wie gewohnt Ihre Zeitung aktuell lesen können, ist das ePaper frei zugänglich und die Freitagsausgaben sind dort abrufbar. Sie können die digitale Zeitung kostenlos – ohne Registrierung oder Anmeldung – über https://epaper.pnp.de lesen. Sie ist schon am Abend vor dem Erscheinungstag ab etwa 20 Uhr abrufbar.





ePaper auf Smartphone und Tablet





Diesen Service bieten wir in der PNP ePaper-App für Smartphones und Tablets auf Apple iOS und Google Android-Geräten. Laden Sie die PNP ePaper-App in Ihrem AppStore kostenlos herunter.



Das ePaper ist eine 1:1-Version der gedruckten Zeitungsausgabe mit allen Artikeln, Bildern und Anzeigen. Das ePaper ist nicht nur für die Nutzung am Computer und Laptop optimiert, sondern auch für Ihr Mobilgerät.

− dao