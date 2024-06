Hochwasser an der unteren Donau hält weiter an

Hochwasser in Bayern - Regensburg - Menschen stehen in der Altstadt auf der Steinernen Brücke und schauen sich das Hochwasser an. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Wasserstände an der unteren Donau in Bayern bleiben auch am Donnerstag hoch. Wie aus Daten des Hochwassernachrichtendienstes (HND) am Morgen hervorging, verbleiben die Pegelstände in Regensburg, Straubing und Passau weiterhin über der Meldestufe 4.

Der Pegel der Donau an der Eisernen Brücke in Regensburg wies um 6.30 Uhr einen Wasserstand von 6,07 Metern auf. Laut Prognose des HND sollte das Hochwasser im weiteren Verlauf leicht abnehmen. An der Donau in Straubing stagnierte der Wasserstand um 6.45 Uhr bei 7,12 Metern bei ebenfalls leicht sinkendem Trend. Im hochwassererprobten Passau verzeichnete der HND um 6.30 Uhr einen Pegelstand von 8,87 Metern. Hier sollte das Hochwasser laut Prognose am Morgen sogar noch leicht zunehmen.

An der oberen Donau bis einschließlich Kelheim nimmt das Hochwasser dagegen weiter ab. Wenngleich die Donau in Kelheim weiter deutlich über der höchsten Meldestufe 4 liegt. Auch die Zuflüsse in diesem Bereich wiesen laut HND zuletzt überwiegend sinkende Pegelstände auf.

© dpa-infocom, dpa:240606-99-293796/2