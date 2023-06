Hochvoltbatterie in Firma in Flammen: Millionenschaden

Feuerwehr - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein Brand in einem Industriegelände im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat am Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst - und einen Millionenschaden verursacht. In der Halle einer Firma sei eine Hochvoltbatterie für Elektrofahrzeuge während eines Testlaufs in Brand geraten, teilte die Polizei am Abend mit.

Das Feuer wurde nach mehreren Stunden gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens wurde auf einen mittleren einstelligen Millionenbereich geschätzt.

Rund 100 Kräfte von Freiwilligen Feuerwehren sowie eine obere zweistellige Zahl an Einsatzkräften von Rettungsdienst und Polizei waren am Brandort. Der Rauch breitete sich rasant im gesamten Gebäudekomplex aus, der Betrieb wurde eingestellt und das Gelände geräumt. Die Einsatzkräfte brannten die Batterie kontrolliert ab. Am Abend dauerten noch Nachlöscharbeiten an.

Die Polizei empfahl Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung oder Umwelt bestanden, hieß es am Abend. Warum die Batterie in Brand geriet, war noch unklar. Eine Hochvoltbatterie - oder auch HV-Batterie - besteht aus zahlreichen Batteriemodulen.

