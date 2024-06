Hitzige Mitgliederversammlung bei 1860 München erwartet

Ismaik wird kommen. Der umstrittene Investor will bei der Mitgliederversammlung von 1860 München erscheinen. Sein Ziel: Ein wichtiges Gremium mit eigenen Leuten besetzen und mehr Einfluss gewinnen.

Der TSV 1860 München steht am Sonntag (10.00 Uhr) vor einer hitzigen Mitgliederversammlung. Der umstrittene Investor Hasan Ismaik möchte bei dem Treffen in der Münchner Veranstaltungshalle Zenith persönlich dabei sein. Der jordanische Geschäftsmann will schon lange mehr Einfluss beim Fußball-Drittligisten und war in den vergangenen Wochen auf einer persönlichen Wahlkampftour. Das von Ismaik unterstützte „Bündnis Zukunft 1860“ will den amtierenden Verwaltungsrat ablösen, der dem Investor kritisch gegenübersteht.

Der Verwaltungsrat ist eines der wichtigsten Gremien des Vereins und überwacht unter anderem das Präsidium. Die Wahlen der Vereinsgremien sind allerdings erst Punkt 13 auf der Tagesordnung. Bis dahin wird aber die Stimmung längst aufgeladen sein. Ismaik, seit 2011 Investor der „Löwen“, will sogar mit eigenen Personenschützern erscheinen.

