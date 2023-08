Hitzewarnung: Wo es in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz besonders heiß wird

Hitzewarnung in Bayern - der Sommer ist zurück. −Symbolbild: dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag für die nächsten Tage eine Hitzewarnung für Bayern herausgegeben. Die Meteorologen färben auf ihrer Internetseite die Karte lila ein.









Lesen Sie mehr zum Thema Wetter auf unserer Wetter-Sonderseite.



Besonders betroffen: Stadt und Landkreis Passau, Dingolfing-Landau, Rottal-Inn, Kreis und Stadt Landshut, Kelheim, Pfaffenhofen an der Ilm, Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt. Dort gilt die Warnung vor „extremer“ Hitze. Helllila, also mit „normaler“ Warnstufe vor Hitze, sind die übrigen Städte und Landkreise in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz eingefärbt.



Das könnte Sie auch interessieren: Hitzewarnung: Wann der Deutsche Wetterdienst die Bevölkerung warnt





Hitzewarnung wird wohl noch verlängert





Die Hitzwarnung gilt für Montag, 11 Uhr, bis mindestens Dienstag, 19 Uhr. „Die Warnung wird aber wohl noch verlängert“, prognostiziert der Meteorologe Christian Ehmann vom Deutschen Wetterdienst. Örtlich werden, vor allem in der Oberpfalz, zudem teils starke Gewitter erwartet. Wo diese Gewitter genau auftreten, ist laut Ehmann „schwierig bis unmöglich“ zu sagen.





Gewitter vor allem in der Nacht auf Mittwoch





Vor allem in der Nacht auf Mittwoch sei die Gewitter-Vorhersage aber für den Raum von den Alpen ausgehend bis hin nach Oberbayern und Niederbayern auffällig, erklärt der Wetter-Experte.



Ausschlaggebend für Hitzewarnungen ist für die Medizin-Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes immer auch die „gefühlte Temperatur“. Und die ist zur Zeit höher als die gemessene Temperatur, weil sehr feuchte, schwülwarme Luftmassen zu uns gezogen sind. Auch in der Nacht kühlt es laut Ehmann nicht merklich ab.





Nach fast drei Wochen Dauerregen wieder Freibad-Wetter in Bayern





Nach fast drei Wochen Dauerregen in Bayern ist somit der Sommer zurück im Freistaat. Gerade in den Sommerferien wird das viele freuen - wer allerdings, wie viele alte oder kranke Menschen, Hitzeempfindlich ist, sollte lieber im womöglich klimatisierten Innenraum bleiben oder sich ein schattiges Plätzchen im Freien suchen, rät der Deutsche Wetterdienst.