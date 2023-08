Hitzemythen: Was hilft bei heißen Temperaturen - und was nicht?

Die Hitzewarnungen vom Wetterdienst werden immer häufiger. Tage mit 30 Grad und mehr gehören fest zum Sommer dazu. −Foto: Thomas Warnack/dpa

Hilft Hitze, Gewicht zu verlieren? Und schützt Wasser vor UV-Strahlen? Wir haben ein paar Mythen rund um die heißen Sommertage gesammelt. Der stellvertretende Bezirksvorsitzende des niederbayerischen Hausärzteverbands, Dr. Stefan Putz aus Iggensbach im Landkreis Deggendorf, klärt auf.









Ein heißer Tag am See, 30 Grad im Schatten. Die Sonne brennt vom Himmel. Jetzt einmal ins Wasser springen, ein kühles Getränk und dann ein Platz im Schatten. Aber was hilft wirklich gegen die Hitze und wie schützt man sich am besten vor den schädlichen Sonnenstrahlen? Dr. Stefan Putz ist seit 1986 Hausarzt in Iggensbach und klärt die wichtigsten Mythen rund um das Thema Hitze.





Hilft Hitze, Gewicht zu verlieren?





Nein. Durch die Hitze verliert der Körper lediglich Wasser, erklärt der Hausarzt. Ein Gewichtsverlust durch die Hitze allein sei ein Anzeichen für Dehydration.





Schützt der Schatten vor Sonnenbrand?





Das ist ein Mythos. Auch im Schatten gibt es UV-Strahlung. Diese ist jedoch weniger stark. Es ist deshalb im Schatten schwerer, einen Sonnenbrand zu bekommen, als bei direkter Sonneneinstrahlung.





Sind eiskalte Getränke eine gute Abkühlung?





Dr. Stefan Putz empfiehlt kalte Getränke „in Maßen“. „Empfindliche Personen können Halsschmerzen bekommen.“





Hilft es bei Hitze, wenig Kleidung zu tragen?





Jein. Wer wenig Kleidung trägt, setzt sich auch einer hohen Gefahr für Sonnenbrand aus. Im schlimmsten Fall kann es sogar zur Sonnenallergie kommen, sagt der Arzt.





Sollte man bei Hitze keinen Sport treiben?





„Richtig. Starke Anstrengung erzeugt im Körper Wärme, die bei Hitze nicht abgeleitet werden kann. Es droht der Hitzekollap“, so Putz.





Wird die Haut durch einen Sonnenbrand abgehärtet für zukünftige Sonneneinstrahlung?





Nein, auf keinen Fall. Ein Sonnenbrand „ist immer schädlich und erhöht das Hautkrebsrisiko“, klärt der Arzt auf.





Ein Hitzetipp vom Hausarzt





An extrem heißen Tagen rät Dr. Stefan Putz: „Morgens gut durchlüften, vormittags Fenster zu und Rollladen runter und wenig draußen aufhalten.“