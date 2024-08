Hitze in Bayern - Start in eine Woche mit bis zu 35 Grad

Am Sonntag ist es teils bis zu 34 Grad warm. In der Alpenregion sind auch Gewitter möglich. Auch in der ersten Wochenhälfte wird es heiß.

In Bayern werden zum Wochenwechsel sommerliche Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst ist bereits am Sonntag überwiegend mit Sonne und Hitze zu rechnen, wenn auch vereinzelt Wolken den Himmel bedecken können. An der Donau seien bis zu 34 Grad möglich. Am späten Nachmittag und Abend können in den Allgäuer Alpen vereinzelt Gewitter mit Starkregen, kleinemHagel und Windböen nicht ausgeschlossen werden.

Am Montag bleibt das sonnige Wetter in Nordbayern bestehen, während im Süden im Laufe des Tages mehr Wolken aufziehen. Ab Nachmittag kommt es besonders in Alpennähe zu einzelnen Schauern und Gewittern. Bei 30 bis 34 Grad bleibt es heiß.



Auch in der Nacht zum Dienstag kommt es in Südbayern zunächst noch zu vereinzelten Gewittern. Der Dienstag lockt besonders bis Mittag mit viel Sonne bei 30 bis 35 Grad. Ab Nachmittag sind dann verbreitet kurze Gewitterschauer mit örtlichen Unwettern möglich.

