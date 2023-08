Hitlergruß gezeigt? - 18-Jähriger gefasst

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 18-Jähriger soll in Nürnberg an einer Straßenkreuzung den Hitlergruß gezeigt und anschließend mit einem Messer eine Ampel beschädigt haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schien der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen zu sein und wurde in einer Spezialklinik untergebracht.

Passanten hatten die Beamten am späten Montagabend gerufen. Der Mann habe auf die Ansprache durch die Polizisten aggressiv reagiert und sei geflohen. Die Beamten hätten den Tatverdächtigen kurz darauf in seiner Wohnung festgenommen und das mutmaßlich verwendete Messer sichergestellt. Dabei habe er die Polizisten beleidigt, hieß es.

Dem Mann werden unter anderem Verdacht der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Sachbeschädigung sowie Beleidigung vorgeworfen. Die Hintergründe des Vorfalles seien unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

