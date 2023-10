Zum zweiten Mal in Folge fährt die CSU bei der Landtagswahl 2023 in Bayern ein historisch schlechtes Ergebnis ein. Vom früheren Nimbus ist nicht mehr viel übrig. Offenbar reicht es der Partei schon, dass sie weiter regieren darf. Was dieser Sieg wert ist, analysiert München-Korrenspondent und stellvertretender Chefredakteur Alexander Kain.