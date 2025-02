Hilfe für Kinder in Moldau: Mehr als ein Funke Hoffnung in düsteren Zeiten

Es war eine der erfolgreichsten Weihnachtsaktionen in der Geschichte von „Ein Licht im Advent“: Mehr als 684.000 Euro haben die Leserinnen und Leser für Kinder in Moldau gespendet. Für die Hilfsorganisation Concordia kommt das Geld zur rechten Zeit − die Winternothilfe ist in vollem Gange.











Zum 32. Mal leuchtete heuer „Ein Licht im Advent", die Weihnachtsaktion der Passauer Neuen Presse. Dieses Mal unterstützten Ihre Spenden die Arbeit der Hilfsorganisation Concordia in der Republik Moldau.









Seife, warme Socken, haltbare Lebensmittel und andere Alltagsdinge stecken in den Tüten, die das Concordia-Team an diesem Januartag an Marians* Familie verteilt. Der sechsjährige Junge, der das Down-Syndrom hat, ist eines von sieben Geschwistern. Sein sonniges Gemüt hat der Familie schon oft durch schwere Zeiten geholfen. Sein unbefangenes Lachen ist ansteckend und muntert seine älteren Geschwister und seine Mutter auf, wenn sie sich wieder um ihre Zukunft sorgen. Auch als die Kinder neben den Hilfsgütern Geschenke entdecken, strahlt Marian über das ganze Gesicht. Ein Spielzeugauto aus Plastik ist für ihn dabei. Ein Geschenk, das sich seine Mutter niemals leisten könnte.



Denn Ana und ihre Kinder – die Ältesten bereits Teenager, der kleine Ionut noch ein Baby – sind auf die Hilfe der Concordia-Mitarbeiter dringend angewiesen. Ohne die Unterstützung wäre es in ihrem winzigen Häuschen eiskalt, und die Teller blieben an vielen Tagen leer.



Ana ist Witwe. Ihr schwer alkoholkranker und prügelnder Ehemann nahm sich das Leben, bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte. Die Sozialarbeiter in Tudora, nördlich der moldauischen Hauptstadt Chisinau, machten Concordia aufmerksam auf das Schicksal der Familie. Seither sind Ana und ihre Kinder im Hilfsprogramm der Stiftung.





„Die Spendenbereitschaft hat uns zutiefst berührt“

„Um die zerstörerischen Auswirkungen von Armut auf die körperliche und mentale Gesundheit der Kinder zu mildern, erhält die Familie Lebensmittel und Hygieneartikel. Und jetzt im Winter auch Nothilfe-Pakete und Geld für Feuerholz, damit sie über die Runden kommt“, erklärt Tatiana Balta, Landesdirektorin von Concordia in Moldau. Ana und ihre Kinder sind nur ein Beispiel von Tausenden. Moldau, die kleine Republik zwischen der Ukraine und Rumänien, zählt zu den ärmsten Ländern in Osteuropa. Mehr als ein Drittel der Familien gilt als extrem arm, hat ein Einkommen von oft weniger als 1,50 Euro am Tag.



Für die Helfer von Concordia, die ihre Programme ausweiten wollen, kommen die Spenden aus Bayern zur rechten Zeit. „Die großzügige Spendenbereitschaft der Leser hat meine Kollegen und mich zutiefst berührt“, sagt Galina Markschläger, Geschäftsführerin der Stiftung in Deutschland angesichts der großartigen Spendensumme von mehr als 684 000 Euro. Tausende Leserinnen und Leser haben diesen stolzen Betrag mit ihrer Spende möglich gemacht und damit ihren Teil zu einer der erfolgreichsten Weihnachtsaktionen in der mehr als 30-jährigen Geschichte von „Ein Licht im Advent“ beigetragen.





Russland hat Gaslieferung nach Moldau eingestellt

„Diese Spenden ermöglichen es, dass Concordia die Angebote der zehn Sozialzentren in Moldau entscheidend ausbauen kann“, erklärt Galina Markschläger. Dazu gehöre die mobile Versorgung von Familien, die aufgrund großer Entfernungen die Zentren nicht besuchen können. „Konkret werden wir bis zu 500 Personen pro Sozialzentrum mehr erreichen können – eine enorme Unterstützung, die in der Zeit der derzeitigen Energiekrise nicht wichtiger sein könnte!“



Das Land, in dem neben Rumänisch auch Russisch gesprochen wird und sich viele Menschen im Alltag einfach nur als Moldauer definieren, steckt politisch in der Zwickmühle zwischen Ost und West. Der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine hat wegen der vielen Flüchtlinge nicht nur den sozialen Druck im Land erhöht. Die Energieabhängigkeit von Russland ist das Druckmittel Moskaus gegen die westlich orientierte Regierung, die in die EU strebt.



Seit Jahresbeginn hat Russland die Gaslieferungen an die Republik Moldau über die abtrünnige, pro-russische Region Transnistrien eingestellt – angeblich, weil Moldau noch unbezahlte Schulden in Höhe von 709 Millionen US-Dollar zu begleichen habe, was die Regierung in Chisinau vehement bestreitet und als politisch motivierten Akt bezeichnet. 2025 stehen Parlamentswahlen an, die pro-russischen Kräfte erhoffen sich einen Regierungswechsel. Opfer der Machtspiele sind die Menschen in Moldau. Die Strompreise seien durch die Energiekrise um 75 Prozent gestiegen, wie die Concordia mitteilt. Etwa 72.000 Privathaushalte seien allein in Transnistrien ohne Gas und etwa 1500 Wohnhäuser ohne Heizung oder fließend Wasser. Für ganz Moldau liegen keine konkreten Zahlen vor, doch gerade die ländlichen Gebiete dürften stark betroffen sein.



Auch für die Hilfsorganisation selbst hat sich die Lage verschärft: Die Zentren der Concordia sind mit Gasheizungen und holzbefeuerten Holzkesseln ausgestattet, zudem gibt es Notstrom-Generatoren. „Die stark ansteigenden Preise für Strom und Gas müssen abgefangen werden“, sagt Landesdirektorin Tatiana Balta. Preise für Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs gehen durch die Decke. Das bedeutet für die Helfer: Die ohnehin hohe Anzahl der bedürftigen Familien im Land wird weiter steigen.





„Wollen verhindern, dass Familien getrennt werden“

Tatiana Balta und ihr Team befürchten, dass noch mehr Eltern aus Armut den Weg ins Ausland wählen könnten – Moldau hat bereits heute die höchste Arbeitsmigrationsquote in Europa. Familien zerreißen, Kinder bleiben alleine zurück. Im schlimmsten Fall versuchen die Gemeinden mit Hilfe von Concordia sie in Pflegefamilien unterzubringen. Je mehr sich die Armut im Land verfestigt, umso mehr Eltern gibt es, die nicht mehr in der Lage sind, sich gut um ihre Kinder zu kümmern.



Besonders wichtig ist es der Hilfsorganisation deshalb, dass es gar nicht erst so weit kommt. Deshalb richtet Concordia auch die Programme in Moldau neu aus, legt den Fokus auf die mobile Hilfe. „Die Präventionsarbeit wird intensiviert, um zu verhindern, dass Kinder von ihren Familien getrennt werden müssen“, kündigt Galina Markschläger an. Auch dank der Hilfe aus Bayern fallen Kinder wie Marian und seine Geschwister jetzt nicht mehr so leicht durchs soziale Raster – und das ist mehr als ein Funke Hoffnung in düsteren Zeiten.





* Die Namen wurden aus Kinderschutzgründen geändert.